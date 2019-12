Polizei Braunschweig

POL-BS: Nach versuchtem Raub unter Vorhalt eines Messers - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Braunschweig (ots)

13.12.2019, 21.25 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Nach einem versuchten Raub sitzt ein 20-Jähriger seit Samstag in Untersuchungshaft.

Am Freitagabend hatte der junge Mann an der Straßenbahnhaltestelle Rathaus einen 24-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von drei Getränkedosen gefordert. Der Angegriffene setzte sich allerdings zur Wehr, so dass der Räuber zunächst flüchtete.

Eine zufällig vorbeifahrende Streife wurde durch einen 40-jährigen Zeugen auf den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht. Bei der anschließenden Festnahme am Eingang zum Schlosscarree leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand. Sein ebenfalls 20-jähriger Begleiter versuchte die Polizeibeamten an der Festnahme zu hindern und leistete ebenfalls erheblichen Widerstand.

Eine Gruppe von 10-12 weiteren jungen Männern solidarisierte sich zu dieser Zeit mit den beiden Tätern und wurden verbal aggressiv. Erst durch d#en Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnte die Situation beruhigt und die beiden Verdächtigen festgenommen werden.

Auch bei der anschließenden Blutprobe wehrte sich der Haupttäter vehement. Zum Sachverhalt machte er zunächst keine weiteren Angaben.

Der Begleiter, der die Festnahme verhindern wollte, kam nach Abschluss aller Maßnahmen am Samstag wieder auf freien Fuß.

Der Beschuldigte des Raubes wurde am Samstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

