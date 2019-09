Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Glashütte, Poppenbütteler Straße / Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 25.09.19, verletzten sich in Norderstedt, Glashütte, zwei Personen bei einem Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger aus Norderstedt fuhr mit einem VW Multivan mit Anhänger auf der Poppenbütteler Straße in Richtung Segeberger Chaussee. Er verlangsamte gegen 12:00 Uhr seine Fahrt, weil er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern erkannte dies zu spät, fuhr auf einen vor ihm befindlichen 40-Jährigen aus Hamburg in einem Mercedes Benz auf und schob den Mercedes gegen Anhänger des Multivan. Der 40-jährige Mercedes-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam ins AK Heidberg, Der 51-Jährige VW-Fahrer verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden liegt bei 20.000 Euro. Der Lkw und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle blieb bis etwa 14:30 voll gesperrt.

