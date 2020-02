Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiaten Schwarzfahrer vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (03.02.2020) einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne gültiges Ticket gefahren zu sein und sich im Anschluss gegen das Festhalten durch die SSB-Mitarbeiter und die Beamten gewehrt zu haben. Das Prüfpersonal kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 17.40 Uhr in der Buslinie 81, die vom Vaihingen Bahnhof in Richtung Rohr unterwegs war. Er versuchte zu flüchten, stieß eine Fahrprüferin weg und konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten werden. Auch bei der Festnahme durch die Polizisten leistete der Mann Widerstand. Er trat und schlug nach den Beamten und beleidigte sie. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

