Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090120-0025: Wohnungseinbruch in Wiehl

Wiehl (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch (6. - 8. Januar, jeweils etwa 17 Uhr) haben Unbekannte ein Einfamilienhaus in Wiehl aufgebrochen und Schmuck gestohlen. Den Tätern gelang es die Haustüre des Hauses in der Straße Im Sonnenwinkel aufzuhebeln und nahmen bei ihrem Streifzug durch das Haus Schmuck an sich, mit dem sie unerkannt flüchten konnten. Wenn Sie im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, setzen Sie sich bitte mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell