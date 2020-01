Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090120-0022: Blutprobe nach Verfolgungsfahrt entnommen

Gummersbach / Drolshagen (ots)

Einer Verkehrskontrolle wollte sich am frühen Donnerstagmorgen (9. Januar) der Fahrer eines Mercedes-Kastenwagens entziehen, dem eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht in Gummersbach-Niedersessmar Anhaltezeichen gegeben hatte. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Derschlag davon. Bei der Verfolgung, die sich über das Gemeindegebiet von Reichshof in Richtung Drolshagen fortsetzte, fuhr der Fahrer trotz erheblicher Sichtbehinderungen durch Nebel äußerst riskant, so dass die Polizei den Sichtkontakt abbrechen ließ. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte das Fahrzeug im Ortskern von Drohlshagen leicht unfallbeschädigt aufgefunden werden. Dort trafen die Beamten auch einen 52-jährigen Drolshagener an, der nach bisherigem Ermittlungsstand den Wagen unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Der 52-Jährige hat keine Fahrerlaubnis und stand zudem deutlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ. Hinsichtlich der Unfallschäden an dem Kastenwagen ist die Polizei auf der Suche nach der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

