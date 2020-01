Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080120-0019: Brieftasche entrissen und weggelaufen

Gummersbach (ots)

Gegen 00.30 Uhr ist am Mittwoch (8. Januar) einem 20-Jährigen am Gummersbacher Busbahnhof von einem unbekannten Täter eine Brieftasche entrissen worden; der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte aus Gummersbach war gegen 00.25 Uhr mit der Regionalbahn am Bahnhof Gummersbach angekommen und war auf dem Weg zum Busbahnhof, als der Täter ihn in der Unterführung zum Busbahnhof ansprach und um Geld bat. Als der Geschädigte daraufhin seine Brieftasche herausholte, griff der Unbekannte plötzlich zu und lief mit der Brieftasche über die Steinmüllerallee in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte verfolgte den Täter, verlor ihn aber in Höhe des alten Kinos aus den Augen. Der Mann war etwa 165 bis 170 cm groß, hatte dunkelbraune bis schwarze Haare, einen Stoppelbart sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell