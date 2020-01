Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070120-0018: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Radevormwald (ots)

In einen Lebensmittelmarkt an der Kaiserstraße haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (7. Januar) eingebrochen. Gegen 01.40 Uhr hatte die Alarmanlage des Marktes ausgelöst, nachdem die Einbrecher eine der gläsernen Eingangstüren zerstört hatten und in den Markt eingedrungen waren. Im Markt rafften die Täter Waren des alltäglichen Bedarfs wie Kosmetikartikel, Bekleidung, Lebensmittel, Katzenfutter, Süßigkeiten sowie Getränke zusammen und packten diese in Plastiktüten des Marktes. Die Täter traten dann über eine an der Rückseite des Gebäudes gelegene Notausgangstüre die Flucht an; einige der bereits gepackten Tüten ließen sie dabei zurück. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

