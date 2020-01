Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060120-0015: Schwarzer Toyota Avensis gestohlen

Bergneustadt (ots)

Einen in der Wilhelmstraße abgestellten Toyota Avensis haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (5./6. Januar) in Bergneustadt gestohlen. Den Wagen mit den Kennzeichen GM - AC 1101 hatte der Fahrzeughalter gegen 23.00 Uhr an seinem Wohnhaus abgestellt, um 07.00 Uhr war der schwarze Toyota verschwunden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

