Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060120-0016: Bei Einbruch in Autowerkstatt nichts erbeutet

Gummersbach (ots)

Ohne Beute geflüchtet sind Einbrecher, die am Wochenende in eine Autowerkstatt in Gummersbach-Vollmerhausen eingestiegen sind. Die Täter gelangten zwischen 19.30 Uhr am Samstag (4. Januar) und 18.00 Uhr am Sonntag in das Werkstattgebäude an der Straße "Höfer Ohl", nachdem sie eine Glasscheibe an einem Rolltor eingeschlagen hatten. Im Innern des Gebäudes hebelten die Täter eine Türe auf und gelangten in den Bürotrakt; dort konnten sie aber offenbar nichts Verwertbares finden, so dass sie ohne Beute flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

