Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080120-0021: Büros von Seniorenheimen aufgebrochen

Gummersbach / Wiehl (ots)

Auf die Büros von zwei Seniorenzentren in Gummersbach-Dieringhausen und Wiehl hatten es Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (7./8. Januar) abgesehen. In Dieringhausen durchsuchten sie die Büros eines Seniorenzentrums in der Marie-Juchacz-Straße, nachdem sie durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen waren. Die Täter entwendeten eine Geldkassette, die später in der Nähe aufgefunden wurde. Ebenfalls ein aufgehebeltes Fenster nutzten Einbrecher zum Einstieg in ein Seniorenzentrum an der Wülfringhauser Straße in Wiehl. Auch hier durchsuchten sie das Büro des Hauses, konnten allerdings nichts Verwertbares finden und flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

