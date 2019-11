Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz

32839 Steinheim (ots)

Ein VW Sharan ist auf dem Parkplatz eines Unternehmens für Medientechnik in der Straße Am Güterbahnhof durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Der Sharan wies deutliche Deformierungen im Bereich des Fahrzeughecks auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle und beging Verkehrsunfallflucht. Die Unfallzeit liegt zwischen 23.11.2019 und Montag, 25.11.2019. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet um Hinweise von Zeugen./he

