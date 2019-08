Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 23.-25.08.2019

Wilhelmshaven (ots)

Ladendiebstahl in Zetel. Der flüchtige Dieb konnte in Tatortnähe gestellt werden -Zetel- Am 23.08.2019, gegen 14.20 Uhr, kam es in 26340 Zetel, Oldenburger Straße 8, bei einem Lebensmitteldiscounter zu einem Ladendiebstahl. Der männliche Ladendieb wurde von einem Angestellten nach Passieren des Kassenbereiches angesprochen. Nachdem das Diebesgut am Tatort zurückgelassen wurde, flüchtete der Täter fußläufig. Anhand einer abgegebenen Personenbeschreibung konnte der 68-jährige männliche Täter im Rahmen einer Fahndung von einer Streife in Tatortnähe gestellt werden. Diebstahl eines Stromaggregates von einer Baustelle -Varel- Im Tatzeitraum 23.08.2019 15.00 Uhr-24.08.2019 11.21 Uhr wurde von einer Baustelle in Varel im Tangermehdenweg u.a. ein Stromaggregat entwendet. Aufgrund der Größe und Gewichtes des Stromaggregates müssen mindestens 2 Täter daran beteiligt gewesen sein. Auch für den Abtransport muss ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein (Sprinter/Kastenwagen etc.) Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer: 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallgeschehen Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt -Varel- Am frühen Samstagabend ereignete sich in der Hafenstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Motorrades. Eine 54-jährige Pkw-Führerin aus Varel beabsichtigte von der Hafenstraße nach links in die Von-Tungeln-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer aus Wiefelstede. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die eine medizinische Versorgung im örtlichen Krankenhaus erforderlich machten. Weitere Personenschäden entstanden nicht. Sachbeschädigung an einem Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes -Zetel- Im Rahmen der diesjährigen Freiluftveranstaltung "Fun in the Sun" am Königssee in Astederfeld wurden von einem vor Ort stationär eingesetzten Einsatzfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes zwei Abdeckhauben der blauen Rundumkennleuchten entwendet. Eine Haube konnte im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Der oder die Täter sollten sich bewusst machen, dass intakte Rundumkennleuchten für Einsatzfahrten unerlässlich sind und von einem schnellen Eingreifen der Rettungskräfte im Bedarfsfall Menschleben abhängig sein können.

