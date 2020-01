POL-GM: 090120-0023: 8-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Beim Überqueren der Fahrbahn ist am Donnerstagmorgen (9. Januar) in Gummersbach-Rebbelroth ein 8-jähriger Schüler von einem Auto erfasst worden; er trug schwere Verletzungen davon. Der Schüler aus Gummersbach war nach bisherigen Ermittlungen gegen 07.40 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und dabei von dem Auto eines 71-jährigen Gummersbachers erfasst worden, der auf der Kölner Straße in Richtung Derschlag fuhr. Dabei erlitt der 8-Jährige so schwere Verletzungen, dass er nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er stationär verblieb.

