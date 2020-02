POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 23.02.20

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung PK Seesen vom 23.02.20

Goslar (ots)

Gewässerverunreinigung

Am Samstag, den 22.Februar, stellte ein Mitarbeiter des Wasserverbands Peine fest, dass aus dem verstopften Zulauf der Kläranlage in Lutter ölhaltiges Wasser drückte. Um einen weiteren Zulauf in das Fließgewässer Neile zu unterbinden, wurde durch die örtliche freiwillige Feuerwehr eine Ölsperre gelegt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Ausspähen von Daten

Bereits am 01.Januar diesen Jahres wurden von einer 45-jährigen Seesenerin, durch einen bislang unbekannten Täter, die Accountdaten des Onlineanbieters Amazon "gehackt" und in Folge Bestellungen getätigt. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Samstag erschien ein 58-jähriger Seesener mit seinem 17-jährigen Sohn auf der Polizeidienststelle und übergab den Beamten einen sog. Grinder, welchen er im Zimmer des Sohnes aufgefunden hatte. In diesem wurden pflanzliche Substanzen durch die Polizeibeamten festgestellt, bei welchen es sich, nach Auskunft des Sohnes, um Cannabis handelte. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 17-jährigen wurde eingeleitet.

i.A. Behnke

