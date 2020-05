Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrüger unterwegs

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Betrüger unterwegs

Die Polizei warnt vor einem mutmaßlichen Betrüger, der in Norden offenbar fußläufig von Haus zu Haus geht und Schutzmasken sowie Putztücher zum Kauf anbietet. Bewohner einer Wohnsiedlung meldeten der Polizei am Dienstag einen Mann, der am Nachmittag in der Bürgermeister-Dr.-Schöneberg-Straße und in der Bürgermeister-Peters-Straße von Tür zu Tür ging und sich als Mitarbeiter der Behindertenhilfe ausgab. Er wollte sie zum Kauf von Schutzmasken und Putztüchern bewegen und gab an, der Erlös gehe an die Einrichtung. Der Mann ist nach bisherigem Ermittlungsstand nicht im Auftrag der Behindertenhilfe unterwegs. Es handelt sich vermutlich um einen Betrüger.

Der Mann wurde der Polizei wie folgt beschrieben:

- ca. 50 bis 55 Jahre alt - ca. 180 bis 190 cm groß - schlanke, hagere Statur - hellgraue Haare - gebückte Haltung

Er soll eine graue Jacke, eine Jeans und einen Rucksack getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Die Polizei rät:

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher: Sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Bei akuter Bedrohung rufen Sie die Polizei unter 110.

