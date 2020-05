Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallzeugen gesucht; Wittmund - Unter Alkoholeinfluss gefahren; Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Südumgehung in Wittmund ereignete. In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte ein VW-Fahrer auf der B 210 gegen 6 Uhr einen vor ihm fahrenden Pritschenwagen. Ein Volvo-Fahrer, der ihm entgegenkam, musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende Fahrer eines BMW fuhr trotz Gefahrenbremsung auf den Volvo auf. Der Verursacher, der nach bisherigem Erkenntnisstand einen silbernen VW Passat fuhr, setzte seine Fahrt nach dem Überholmanöver fort, ohne sich um entstandenen Schaden zu kümmern. Möglicherweise ist er mit seiner Fahrweise weiteren Verkehrsteilnehmern in dem Bereich aufgefallen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den VW-Fahrer unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Eine 53 Jahre alte Frau war in der Nacht zu Dienstag alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt die Opel-Fahrerin um kurz nach 3 Uhr in Wittmund an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 69 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagabend in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Sie war gegen 18.20 Uhr mit einem Seat auf der Blersumer Straße in Fahrtrichtung Esens unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve zwischen Hattersum und Blersum kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell