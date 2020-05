Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - An Kreuzung zusammengestoßen; Aurich - Holzschuppen brannte; Ihlow - Küchenbrand

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Moordorf - An Kreuzung zusammengestoßen

Zwei Personen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Moordorf verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Seat-Fahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht über die Kreuzung Auricher Straße / Neue Straße. Dort stieß er mit einem 58 Jahre alten VW-Fahrer zusammen, der ebenfalls die Kreuzung befuhr. Der VW wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn geschleudert. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Brandgeschehen

Aurich - Holzschuppen brannte

Auf dem Gelände einer Einrichtung in der Johannes-Diekhoff-Straße in Aurich ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Holzschuppen der Inobhutnahmestelle Feuer und geriet in Vollbrand. Das direkt angrenzende Gebäude wurde von den Einsatzkräften evakuiert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Schuppen wurde durch das Feuer stark beschädigt und auch Teile des angrenzenden Gebäudes nahmen Schaden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ihlow - Küchenbrand

In Ihlow kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Küchenbrand. Gegen 5.45 Uhr wurde in einem Wohnhaus in der Straße Am Riddingpadd im Ortsteil Ochtelbur über den Notruf ein Feuer gemeldet. Die Bewohner des Hauses hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ins Freie gerettet. Mit rund 50 Kräften war die Feuerwehr im Einsatz und löschte den Brand in der Küche. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar.

