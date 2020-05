Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Bushaltestelle beschädigt; Wiesmoor - Baumaschine gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Bushaltestelle beschädigt

In Wiesmoor wurde am Wochenende eine Bushaltestelle beschädigt. Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen Freitag, 0 Uhr, und Sonntag, 9.10 Uhr, eine Glasscheibe der Haltestelle am Amaryllisweg ein. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Baumaschine gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag in Wiesmoor eine Baumaschine gestohlen. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr entwendeten die Täter von einer Baustelle am Schulzentrum einen Motorbesen der Marke Stihl. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

