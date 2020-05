Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polilzeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 08./09.05.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit leicht 4 Leichtverletzten

Am Freitagnachmittag, gegen 15:15, Uhr kam es in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 43-jähriger Mann aus Hage fuhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 72 von Moordorf kommend in Richtung Georgsheil und wollte schließlich nach links in die Talstraße abbiegen. Aufgrund dessen mussten die folgenden Fahrzeuge halten bzw. entsprechend langsamer fahren. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Brookmerland wollte die genannten Fahrzeuge überholen, wodurch es letztlich zum Zusammenstoß zwischen dessen Pkw und dem abbiegenden Pkw kam. Das Auto des Brookmerländers wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 4 Insassen der beiden Pkw leicht verletzt. Vorsorglich wurden Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt. Die beteiligten Pkw mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Bis etwa 16:30 Uhr war der betroffene Bereich einspurig befahrbar.

Kriminalitätsgeschehen

Exhibitionistische Handlungen

Der Polizei Aurich wurde eine exhibitionistische Handlung gemeldet. Den Schilderungen entsprechend habe ein junger Mann mit einem Fahrrad am frühen Freitagabend auf dem Bürgersteig der Von-Tirpitz-Straße gehalten und einer Verkehrsteilnehmerin bei heruntergelassener Hose sein Geschlechtsteil präsentiert; hierzu habe er obszön gestikuliert. Wer Hinweise zu diesem Tatgeschehen oder gegebenenfalls dem Täter machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich.

Altkreis Norden

Am 09.05.2020, gegen 01.00 Uhr, beabsichtigte ein PKW von der Coldinner Straße aus nach links in den Doornkaatsweg in Großheide abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er einen Maschendrahtzaun. Anschließend hielt das mit mehreren Personen besetzte Fahrzeug an. Die Insassen stiegen kurz aus, um anschließend wieder in das Fahrzeug einzusteigen und die Unfallstelle unerlaubt zu verlassen. Der Maschendraht sowie die Stützpfosten wurden auf einer Länge von 10m beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter des Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell