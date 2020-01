Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Mann durch Messerstiche tödlich verletzt - Zeugen dringend gesucht!

Flensburg (ots)

In Flensburg kam es am Neujahrsmorgen (01.01.20) gegen 02:30 Uhr zu einer tödlichen Auseinandersetzung im Marienkirchhof. Vor der Diskothek "M1" soll es zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf ein 24-jähriger Mann mehrere Stichverletzungen erlitt und kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Tatverdächtige wurden bisher nicht ermittelt. Der Tathergang ist unklar, es werden dringend Zeugen gesucht.

Bereits vor der Tat soll es im Zeitraum von etwa 01:00 - 02:30 Uhr zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und mehreren Männern unmittelbar vor dem "M1" oder in der Diskothek gegeben haben. Zum tödlichen Streit vor der Diskothek gibt es bislang keine verwertbaren Aussagen. Es sollen allerdings 5-6 Männer im Alter von 20-30 Jahren durch den Marienkirchhof weggelaufen sein. Alle sollen dunkle Haare und einen dunklen Teint gehabt haben. Einige sollen weiße Oberbekleidung getragen haben.

Zeugen der Streitigkeiten vor und in der Diskothek sowie der eigentlichen Tat werden dringend gebeten, sich bei der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 zu melden.

Für Medienanfragen ist die Pressestelle heute bis 15:00 Uhr erreichbar.

Diese Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Flensburg.

