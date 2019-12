Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Resümee von Punschkontrollen - Nüchtern aber unter Drogeneinfluss!

Husum (ots)

Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in Husum hat im Monat Dezember an mehreren Tagen in verschiedenen Bereichen im Norden gezielte Kontrollen rund um die Weihnachtsmärkte durchgeführt. Schwerpunkt waren natürlich Kontrollen hinsichtlich der Beeinträchtigung von Fahrzeugführern durch glühweinhaltige Getränke. In Flensburg, Südtondern, Husum, Eiderstedt, Föhr und Sylt wurden an insgesamt acht Tagen in der Zeit von jeweils 14:00 - 22:00 Uhr rund 450 Autofahrer kontrolliert.

Die gute Nachricht vorweg: Alkohol getrunken hatte keiner von ihnen! Allerdings führten sechs Autofahrer ihren Wagen unter dem Einfluss von Drogen und sieben hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurden Fahrzeugführer angetroffen, die nicht angeschnallt waren oder mit dem Handy telefonierten. Technische Mängel wurden ebenso geahndet, wie nicht mitgeführte Papiere.

Im Rahmen der Kontrollen fiel ein 60-Jähriger auf, der bereits vor einigen Monaten ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen ihn und seine Ehefrau, die als Fahrzeughalterin auf dem Beifahrersitz saß und die Fahrt des Mannes zuließ, wurden Strafanzeigen geschrieben.

Eine 32-jährige Frau wurde fahrenderweise angetroffen, obwohl sie ihren Führerschein bereits wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verloren hatte. Sie war auch dieses Mal berauscht unterwegs, hatte Drogen dabei und zudem ihren abgemeldeten Mercedes mit einem Zulassungstempel versehen, der zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Sie wird sich wegen verschiedener Delikte verantworten müssen.

Die Polizeidirektion Flensburg wünscht allen Autofahrern zum Jahreswechsel eine alkohol- und drogenfreie Fahrt!

