Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gegen Parkautomaten gefahren und abgehauen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 3.14 Uhr, fuhr der Fahrer eines Audi A 6 mit seinem Fahrzeugheck gegen einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz am Cineplex am Südertor. Nach dem sich die Beifahrerin den Schaden angesehen hatte und auch der Fahrer sich davon überzeugte, fuhren beide im Audi davon. Der Sachschaden beträgt zirka 2.000 Euro. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich beim Verkehrskommissariat in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

