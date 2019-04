Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zwei Radlerinnen kollidieren in der Görrestraße, Frau fährt weiter

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 15.10 Uhr befuhren zwei 12 und 16-jährige Radfahrerinnen aus Lippstadt die Görrestraße in Richtung Südstraße. Als die beiden Mädchen an einen parkenden Wagen vorbeifahren wollten, kollidierte die 16-Jährige mit einer anderen Radfahrerin, die sich mit einem Mann, der als Fußgänger unterwegs war, unterhielt. Durch die Berührung zwischen der 16-jährigen Lippstädterin und der Frau kam die 16-Jährige nach rechts ab und stieß gegen den geparkten Wagen. Hierbei wurde dieser im vorderen Bereich beschädigt. Als die Jugendliche der Frau hinterherrief, dass sie zurückkommen solle, um das mit dem Auto zu klären, wies der Fußgänger sie nur darauf hin, dass man ja hätte klingeln können. Die Polizei sucht nun die Radfahrerin und den Mann. Die Frau wird als zirka 45 bis 50 Jahre alte, schmale Statur, dunkelblonde, kurze Haare mit rotem Oberteil und blauer Jeanshose beschrieben. Sie fuhr ein graues Fahrrad mit tiefen Einstieg. Der Mann war schätzungsweise im gleichen Alter, von schmaler Statur und hatte braune, kurze Haare. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02941-91000 melden. (reh)

