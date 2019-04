Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zweit Autos im Kahrweg beschädigt

Geseke (ots)

Vermutlich beschädigten drei Jugendliche, die mit ihren BMX-Rädern am Mittwoch gegen 21.15 Uhr auf dem Grundstück eines Autohändlers am Kahrweg waren, einen Opel Corsa und einen Isuzu. Dieser Verdacht ergibt sich zumindest aus den Aufnahmen einer Überwachungskamera. An dem Opel wurden beide Außenspiegel gewaltsam entfernt. Mit einem Pflasterstein hatte man dann anschließend versucht die Seitenscheibe einzuwerfen. Der Stein prallte jedoch ab und beschädigte hierbei den dort abgestellten Isuzu. Als dann zufällig ein Auto durch die Straße fuhr, flüchteten die Drei. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

