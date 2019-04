Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Diebische Spendensammlerin

Lippetal (ots)

Ein 82-jähriger Mann stieg am Mittwoch, gegen 11 Uhr in Oestinghausen in der Straße Am Bahnhof in seinen Wagen ein. Hierauf näherte sich eine Frau, die mit einem DIN-A 4 Zettel um Spenden bat. Nach dem der Mann das ablehnte bat sie um etwas Geld, damit sie sich was zu trinken kaufen könne. Hierauf holte der Mann sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche und gab ihr etwas Geld. Die Geldbörse legte er dann neben sich auf dem Sitz. Nun beugte sich die Frau in den Wagen und redete weiter auf ihn ein. Hierbei entnahm sie vermutlich Scheingeld aus seinem Portemonnaie, ohne das er es zu diesem Zeitpunkt merkte. Der Verlust des Geldes fiel ihm dann später zuhause auf. Die Frau wird als 30 bis 36 Jahre alt, zirka 150 bis 160 cm lang, zierlicher Körperbau, dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Vom äußeren Erscheinungsbild und der gebrochen gesprochenen, Deutschen Sprache vermutet der Mann, dass sie aus dem Osteuropäischen Bereich stammen könnte. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

