Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruchsversuch in Gaststätte

Celle (ots)

In den ersten Stunden des gestrigen Sonntags zwischen 00 und 09 Uhr versuchten Unbekannte in das Lokal Dackels Krohne einzubrechen. Der oder die Täter machten sich an der Eingangstür zu schaffen, ließen jedoch aus noch unbekannten Gründen von einer weiteren Tatausführung ab. Die Tür wurde dabei beschädigt.

Wer auf die Tat aufmerksam geworden ist oder Angaben dazu machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

