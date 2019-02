Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkaufsklappe öffnete sich während der Fahrt

Eschede (ots)

Samstagnachmittag fuhr ein Foodtruck durch Eschede in Richtung Celle, als sich die Verkaufsklappe öffnete und an einer Laterne hingen blieb. Die Laterne wurde dadurch umgerissen und an der Klappe entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

