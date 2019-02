Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wiederholter Einbruch in Vereinsheim

Westercelle (ots)

Bereits zum dritten Mal innerhalb von 1 ½ Monaten wurde in das Vereinsheim des Vfl Westercelle in der Wilhelm-Hasselmann-Straße eingebrochen. Die Täter gelangten aktuell in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Einwerfen von Fensterscheiben in das Objekt und entwendeten Bargeld und Spirituosen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277-215, zu melden.

