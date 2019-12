Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Schwerer Verkehrsunfall - Ersthelfer halten lebensgefährlich verletzte Person über Wasser!

Leck (ots)

Montag (23.12.19) kam es gegen 18:10 Uhr in der Straße Leckeng in Leck zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache stießen auf der K 115 ein Renault Megane und ein Ford C-Max frontal zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten in die Straßengräben.

Der Renault lag auf dem Fahrzeugdach in ca. drei Meter Tiefe. Beim Eintreffen der Ersthelfer befanden sich Kopf und Oberkörper des 82-jährigen Fahrers im Wasser. Es gelang den Helfern, den Sicherheitsgurt zu lösen und den nicht ansprechbaren Verletzten über Wasser zu halten. Da der Mann nicht mehr geatmet hat, wurde er von den Ersthelfern reanimiert. Der eingetroffene Rettungsdienst hat den Verletzten anschließend aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der C-Max landete im gegenüberliegenden Graben auf der linken Fahrzeugseite. Der 86-jährige Fahrer wurde von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden geborgen und abgeschleppt. Gegen 20:00 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt und die Vollsperrung aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell