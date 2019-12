Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Kioskeinbrecher nach kurzer Verfolgung gefasst++

Oldenburg (ots)

Am 1. Weihnachtstag kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Straße Damm. Als um 0.35 Uhr der Einbruchsalarm am Kiosk ausgelöst wurde, eilten sofort mehrere Streifenwagen heran. Die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten stellten einen jungen Mann, der über den Zaun sprang und sich eilig entfernte, fest. Nach kurzer Verfolgung gelang es, die Person auf einem Hinterhof in der Huntestraße zu ergreifen. Am Kiosk stellte sich dann heraus, dass es tatsächlich zu einem Einbruch gekommen war. Der gefasste Täter, ein 22-jähriger Oldenburger mit irakischer Staatsangehörigkeit, hatte dort mit einer Metallstange einen Lagerraum aufgebrochen. Daraus entwendete er diverse Zigarettenschachteln und legte diese schon zum Abtransport im Außenbereich bereit. Auf seiner Flucht ließ er das Diebesgut zurück. Bei dem Einbrecher wurden zudem noch diverse Betäubungsmittel aufgefunden, sodass er sich neben dem Kioskeinbruch auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat. Im Rahmen seiner Vernehmung zeigte er sich geständig. Es ergaben sich anschließend keine Haftgründe, sodass er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kam.

