PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung vom Samstag, dem 09.11.2019

Limburg (ots)

Wartehäuschen beschädigt

65604 Elz, Am Bahnhof Unbekannte Täter zerstörten am Freitag die Scheiben eines Unterstandes am Elzer Bahnhof. Mittels Steinen wurden die Seitenscheiben eingeworfen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

PKW Aufbrüche in Elz

In der Nacht zum Freitag, dem 08.11.19 wurden in Elz in jeweils unterschiedlichen Straßen vier PKW`s aufgebrochen. Die derzeit noch unbekannten Täter schlugen an den abgestellten Fahrzeugen jeweils die Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrgastraum die abgelegten Geldbörsen sowie ein Handy der Marke Sony. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg zu melden.

PKW Aufbruch in Limburg

In der Friedrich - Ebert - Straße in Limburg wurde in der Nacht zum Freitag an einem grauen Kia die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse entwendet.

Nach Unfall geflüchtet

35792 Löhnberg, Waldhäuser Straße In der Nacht zum Freitag war in der Waldhäuser Straße in Löhnberg ein schwarzer Kia am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein anderes Fahrzeug den abgestellten PKW an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise sollten unter der 06471 - 93860 an die Polizei in Weilburg gerichtet werden.

Unfallflucht in der Hospitalstraße

65549 Limburg, Hospitalstraße Auf dem Parkdeck in der Hospitalstraße wurde am Freitag in der Zeit zwischen 11.30 und 14.30 Uhr beim ein- oder ausparken ein schwarzer 1er BMW beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro und flüchtete unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei in Limburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeihauptkommissar

Andreas Alt

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell