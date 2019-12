POL-OL: +++ Pressemitteilung für den Einsatz- und Streifendienst II vom 24. bis 25.12.2019 +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++ Einbruch in Glühweinstand ++ Am 24.12.2019, zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Eingangstür unbefugt Zutritt zu einem Glühweinstand. Dieser befand sich auf einem Tankstellengelände an der Kaiserstraße Ecke Bleicherstraße. Im Glühweinstand wurden Alkoholika und Gebäck konsumiert. Darüber hinaus wurden Alkoholika vom Tatort entwendet. (1528682)

++ Gefährliche Körperverletzung ++ In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Mottenstraße, 26122 Oldenburg. Zu dieser Zeit wurde einem 30-jährigen Oldenburger eine leere Glasflasche von unbekannter Täterschaft an den Kopf geworfen. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen am Kopf, die durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. (1529922)

++ Körperverletzung ++ Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages, gegen 05:00 Uhr, kam es in einer Lokalität in der Baumgartenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hier schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter mehrfach mit den Fäusten auf zwei 21- und 22-jährige Männer im Raucherbereich ein. Durch Security-Mitarbeiter der Diskothek wurde der Täter zunächst festgehalten, konnte aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei durch eine Hintertür unerkannt entkommen. (1528682)

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ In der Oldenburger Ostseestraße und Edewechter Landstraße kam es im Tatzeitraum, 24.12.2019, 22:00 Uhr, bis 25.12.2019, 10:30 Uhr, zu insgesamt sechs Sachbeschädigungen durch Graffiti. Im genannten Bereich wurden ein Wohnobjekt, ein Gewerbeobjekt, eine Bushaltestelle und drei Pkw mit schwarzer und weißer Sprühfarbe beschädigt. (1530233)

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter 0441-790 4115 zu melden.

