Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn ++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++

Am Montagabend, den 23.12.2019 gegen 20:00 Uhr, ereignete sich auf der Wiefelsteder Straße in Bad Zwischenahn-Aschhausen in Höhe des Restaurants Löns-Krug ein Verkehrsunfall. Hier fuhr ein 48-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Dieser fuhr in Schlangenlinien über die sich am Unfallort befindliche Verkehrsinsel, beschädigte ein sich darauf befindliches Verkehrszeichen und anschließend den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Pkw eines 46-jährigen Zwischenahners. Erst in der Oldenburger Straße konnte der Pkw, auch dank zur Hilfe kommender Zeugen, gestoppt werden. Eine Überprüfung des Fahrers führte zur Feststellung einer Alkoholbeeinflussung von 1,89 Promille und zu einer Einlassung über die Einnahme von Amphetaminen. Eine Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer entnommen und der Führerschein zur Vorbereitung der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Dieser muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle verantworten.

