POL-OL: +++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Jugendliche unter Tatverdacht +++

Vor den Augen eines Polizeibeamten haben am Sonntagabend offenbar vier Jugendliche den Schaukasten einer Bushaltestelle zerstört und den Fahrplan entwendet.

Der Beamte war gegen 21.30 Uhr privat auf dem Meerweg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Wilhelm-Kempin-Straße" beobachtete er eine Gruppe Jugendlicher, die sich an der Glasabdeckung des Schaukastens zu schaffen machte. Der Zeuge habe erst ein lautes Klirren vernommen, dann habe er gesehen, wie einer der Jugendlichen den Fahrplan aus der Vitrine nahm und einsteckte. Anschließend seien die vier Personen in Richtung Dwaschweg weitergelaufen. Der Zeuge behielt die Gruppe im Blick und alarmierte über den Notruf seine Kollegen. Drei der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren konnten kurz darauf in der Franz-Marc-Straße angetroffen werden; bei einem von ihnen fand die Polizei den zuvor entwendeten Fahrplan. Die beiden Schüler sowie eine Schülerin wurden an ihre Eltern übergeben.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ein. (1523104)

