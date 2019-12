POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn ++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr ereignete sich auf der Heller Landstraße in Wiefelstede-Gristede, in Höhe des Gristeder Hofes ein Verkehrsunfall. Zuvor versuchte sich ein 31-jähriger Zwischenahner mit seinem Audi einer Polizeikontrolle zu entziehen. Dieser befuhr die Heller Landstraße in Richtung Helle. Währenddessen bog ein 54-jähriger Westersteder mit seinem Mercedes vom Parkplatz des Gristeder Hofes, ebenfalls in Richtung Helle auf die Heller Landstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, infolgedessen der Audi erst im angrenzenden Graben zum Stehen kam. Durch die Kollision wurden die vier Insassen aus dem Mercedes und die zwei Insassen aus dem Audi leicht verletzt.

Eine Überprüfung des Audi-Fahrers führte zur Feststellung einer Alkoholbeeinflussung von 1,20 Promille. Darüber hinaus ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer entnommen und Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in dem Teilbereich für 2,5 Stunden vollgesperrt.

