Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchter Raubüberfall und versuchter räuberischer Diebstahl +++

Oldenburg (ots)

Kurz vor Geschäftsschluss ereignete sich am Donnerstagabend in einem Lebensmittelgeschäft an der Wehdestraße ein versuchter schwerer Raub.

Nach Angaben zweier Zeugen betrat der unbekannte Täter um 21.45 Uhr das Geschäft und begab sich zielgerichtet auf eine Kasse zu, an der ein 25-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts saß. Der Unbekannte bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der 25-Jährige erklärte, dass er die Kasse nicht öffnen könne. Daraufhin versuchte der Unbekannte, einen Gegenstand über den Scanner zu ziehen und die Kasse dadurch zu entriegeln, was ihm nicht gelang. Als nun eine Kundin den Markt betrat, flüchtete der dunkel gekleidete Mann aus dem Geschäft.

Der unbekannte Räuber soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Auf dem Kopf trug er eine Sturmhaube oder eine Wollmütze, die über das Gesicht gezogen war. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zeugenhinweisen zufolge könnte der Täter nach der Tat in einen dunklen Kleinwagen (Beifahrerseite) gestiegen sein. Das Fahrzeug habe sich dann in unbekannte Richtung entfernt.

Weitere Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (1513152)

+

Zu einem versuchten räuberischen Diebstahl kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Klingenbergstraße. Zwei 14- und 15-jährige Schüler wurden im Geschäft dabei beobachtet, wie sie Waren im Wert von 2,48 Euro in eine Sporttasche steckten. Als die beiden dann das Geschäft verlassen wollten, ohne die Waren zu bezahlen, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen. Daraufhin versuchte der 15-Jährige, zu flüchten. Eine Kassiererin stellte sich ihm jedoch in den Weg. Der Mitarbeiter brachte beide Jugendlichen in ein Büro und benachrichtigte die Polizei. Während die Angestellten mit den mutmaßlichen Ladendieben auf das Eintreffen der Polizei warteten, zog der 15-Jährige ein Messer aus der Tasche. Er konnte von dem Angestellten zu Boden gebracht und kurz darauf gemeinsam mit dem 14-Jährigen an die Polizei übergeben werden. (1512461)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell