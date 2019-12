Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westersteder Polizei klärt Serie von Fahrraddiebstählen auf ++

Oldenburg (ots)

Die Westersteder Polizei hat die Ermittlungen zu einer Serie von Fahrraddiebstählen zum Abschluss gebracht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 21 Jahre alten Mann. Dieser wird verdächtigt, mindestens neun hochwertige Fahrräder, darunter einige Pedelecs, entwendet und über das Internet verkauft zu haben. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung Ende Oktober diesen Jahres fanden die Beamten in einem Kellerraum 12 Fahrräder. Neun davon konnten Fahrraddiebstählen in Westerstede und in Oldenburg zugeordnet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro. Die Fahrräder wurden von dem Tatverdächtigen im Kellerraum teilweise umlackiert. Zudem wurden die Rahmennummern manipuliert. Die Ermittlungsakten wurden der Staatsanwaltschaft Oldenburg übersandt.

