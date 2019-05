POL-KN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 29.05.2019

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 29.05.2019

Sigmaringen

Gewerbsmäßiger Diebstahl

Ein 49-jähriger Georgier mit Wohnsitz in der Landeserstaufnahmeeinrichtung entwendete am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Schwabstraße ein Paar Badeschuhe und flüchtete zu Fuß aus dem Geschäft. Er wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet gesichtet und festgenommen. Bei der Festnahme wurde weiteres Diebesgut bei dem 49-Jährigen aufgefunden, das aus einem anderen Modegeschäft stammte. Gegen den Tatverdächtigen, der in letzter Zeit vielfach durch Diebstahlsdelikte auffiel, erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gewerbsmäßigem Diebstahl. Er wurde am heutigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Hechingen vorgeführt, die anordnete, den Beschuldigten in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbleibt er voraussichtlich bis zum Beginn der gerichtlichen Hauptverhandlung.

Staatsanwaltschaft Hechingen, Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter, Tel. 07571 944-226

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

