Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rückstau übersehen

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der B 32 entstanden. Der 18-jährige Lenker eines Pkw hatte den linken Fahrstreifen der Bundesstraße von der B 30 kommend in Richtung Ravensburg befahren und zu spät bemerkt, dass sich am Ende der Brücke in Höhe OBI der Verkehr staute. Er fuhr deshalb auf das Fahrzeug seines 59-jährigen Vordermannes auf. Personen kamen bei dem Aufprall nicht zu Schaden.

Ravensburg

Autofahrer versucht Polizeibeamte zu täuschen

Anzeichen von Drogeneinwirkung haben Beamte des Polizeireviers bei einem 23-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr in der Weingartshofer Straße anhielten und überprüften. Nachdem der junge Mann zunächst einem Drogentest zustimmte, brach er diesen jedoch wieder ab. Wie die Polizisten bei einer Durchsuchung anschließend feststellten, hatte der 23-Jährige bereits vorgesorgt und in seiner Unterwäsche eine unbelastete Urinprobe mitgeführt. Die Beamten brachten den Pkw-Lenker ins Krankenhaus, wo sie eine ärztliche Blutentnahme anordneten.

Ravensburg

Mit Drogen angetroffen

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 30-Jähriger zu verantworten, der am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr von Beamten des Polizeireviers am Bahnhof angetroffen und überprüft wurde. Die Polizisten stellten bei dem deutlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Mann nicht nur eine zum Bong umfunktionierte Getränkedose, sondern auch mehrere Gramm einer sogenannten Kräutermischung fest. Die Drogen wurden von der Polizei sichergestellt.

Ravensburg

Verbotenes Messer mitgeführt

Keinen gültigen Fahrschein führte ein 15-Jähriger mit sich, der am Dienstagmittag von Angehörigen eines Sicherheitsdienstes an der Bushaltestelle Frauentor in der Gartenstraße überprüft wurde. Zur Feststellung seiner Personalien wurde die Polizei gerufen, die bei der Suche nach Identitätspapieren auf ein Einhandmesser mit feststellbarer Klinge in der Tasche des Jugendlichen stieß. Der 15-Jährige, der anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben wurde, hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Motorrad

Leichte Verletzungen erlitt ein 39-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Zwergerstraße ereignete. Eine 68-jährige Pkw-Lenkerin war von der Jahnstraße kommend nach links in die Zwergerstraße eingebogen und hatte hierbei den von rechts kommenden, stadteinwärts fahrenden Zweiradfahrer übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Mann auf die Fahrbahn, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 1.200 Euro, der am Motorrad auf etwa 500 Euro.

Ravensburg

Aus Verärgerung Fenster eingeworfen

Zwei Fenster einer Asylbewerberunterkunft in Weißenau hat ein 35-jähriger Bewohner am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr während einer Auseinandersetzung eingeworfen. Der Tatverdächtige war mit anderen Bewohnern in der Gemeinschaftsküche in Streit geraten, in dessen Verlauf ihn seine Landsleute aus der Küche drängten. Vermutlich aus Verärgerung darüber warf der 35-Jährige anschließend einen Stein und ein Metallstück gegen die beiden Fensterscheiben. Die Polizei zeigte den Mann wegen Sachbeschädigung an.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer

Nahezu drei Promille ergab der Alkoholtest eines 42-jährigen Autofahrers, der am späten Dienstagabend gegen 23.00 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Jahnstraße angehalten und kontrolliert wurde. Die Polizisten veranlassten bei dem ausländischen Pkw-Lenker, der angab, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung von 3.000 Euro. Der Mann hat sich nun zumindest wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Ravensburg

Hoher Sachschaden

Nicht mehr fahrbereit war ein Pkw nach einem Wildunfall, der sich am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr auf der K 7982 ereignete und bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Der 23-jährige Lenker des Autos war von Kemmerlang kommend in Richtung Grünkraut gefahren, als in Höhe des Umspannwerks plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde von dem Pkw frontal erfasst und dabei getötet. Das Auto des jungen Mannes musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und ausgetretenes Öl auf der Straße abgestreut werden.

Weingarten

Sachbeschädigung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter in der Zeit vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag in der Wilhelmstraße begangen hat. Der Unbekannte zog einen Holzpfahl aus der Erde und warf diesen über die Büsche eines Anwesens auf eine Hollywood-Schaukel. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Aulendorf

Handfester Streit

Als sich ein 35-jähriger Bewohner einer Asylbewerberunterkunft wegen des lauten Fernsehers im Nachbarzimmer aufregte und deshalb die Tür lautstark zuschlug und Wäsche auf den Boden warf, kam es zu einem handfesten Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung fiel nicht nur ein Schrank um, sondern wurde auch die Brille des 35-Jährigen von seinem 27-jährigen Kontrahenten beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bad Waldsee

Auf Betrüger reingefallen

Als Microsoft-Mitarbeiter hat sich ein unbekannter Anrufer am Dienstagnachmittag bei einem 62-Jährigen gemeldet und mitgeteilt, dass es Probleme mit dessen PC gäbe. Nach entsprechenden Anweisungen gewährte der Angerufene dem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter Zugang zu seinem Computer, der daraufhin bei Online-Anbietern Bestellungen im Wert von rund 500 Euro tätigte. Erst als der Täter den Geschädigten noch aufforderte, im nächsten Supermarkt iTune-Karten im Wert von 100 Euro zu kaufen, wurde der 62-Jährige misstrauisch und beendete das Telefongespräch.

Bad Waldsee

Parkplatzunfall

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist am Dienstagabend gegen 16.50 Uhr in Einzisreute bei Bad Waldsee entstanden. Der 20-jährige Lenker eines VW-Busses hatte auf einer Parkplatzzufahrt rangiert, um auf einem Stellplatz einzuparken, dabei aber nicht bemerkt, dass zwischenzeitlich eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW auf der Zufahrt wartete. Die beiden Fahrzeuge stießen deshalb seitlich zusammen, Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Wangen i.A.

Schlachtabfälle im Wald entsorgt

Vermutlich die Innereien eines Rindes, die am Dienstag in einem Waldstück zwischen Blasenberg und Großholzleute aufgefunden wurden, sind dort illegal entsorgt worden. Personen, die bei dem Waldstück Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Schlachtabfälle geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu wenden.

Wangen i.A.

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat der unbekannte Lenker eines dunkellackierten Fahrzeuges die rechte hintere Schiebetür eines auf dem Parkplatz P 14 im Scherrichmühlweg abgestellten Mercedes-Benz V 250 derart gestreift, dass diese mehrere Zentimeter eingedellt wurde. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Wangen i.A.

Polizei sucht Geschädigten

Wie eine Zeugin beobachtet hatte, war ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag gegen 13.10 Uhr beim Rangieren in Höhe des Gebäudes Nr. 11 in der Straße "Am Waltersbühl" gegen das Heck eines dort abgestellten blauen Honda Jazz geprallt und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Da der oder die Geschädigte beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird dieser/diese gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen i.A.

Ins Schleudern geraten

Mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der A 96 bei Wangen. Der 34-jährige Lenker eines Mercedes-Benz hatte den linken Fahrstreifen in Richtung Lindau befahren und war zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Er kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde nicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kißlegg

Unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr bei einem ausländischen Autofahrer fest, den sie auf der A 96 kontrollierten. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizisten bei dem 25-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung von 700 Euro.

Aichstetten

Lkw-Planen aufgeschlitzt

Sachschaden von mehreren tausend Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag angerichtet, als er auf dem Euro-Rastpark an der A 96 in Altmannshofen an fünf Lastwagen jeweils die Plane etwa zehn Zentimeter aufschlitzte, um vermutlich nach Diebesgut zu suchen. Sämtliche Lkw waren jedoch unbeladen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf dem Rastplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

