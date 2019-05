Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen - Altreifen im Wald entsorgt

Konstanz (ots)

Bad Saulgau

Illegale Reifenablagerung im Wald

Eine illegale Reifenablagerung wurde der Polizei am Dienstagabend gemeldet. Die Überprüfung des Tatortes in einem Waldstück im Gewann "Nanzenholz" an der Kreisstraße 8254 zwischen Wolfartsweiler und Sießen führte zur Feststellung von etwa 250 abgefahrenen Pkw-Reifen, die offensichtlich mit einem größeren Transportfahrzeug dorthin gebracht und abgekippt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Reifenstapel um die Mittagszeit noch nicht vorhanden, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Reifen am Dienstagnachmittag im Zeitraum von 14.30 bis 17.15 Uhr unerlaubt entsorgt wurden. Personen, die Hinweise zu dieser Abfallentsorgung oder zum Transportfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, zu melden.

Rückfragen an: KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

