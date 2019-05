POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Am Montagnachmittag teilte der Halter eines silberfarbenen Volkswagen Touran beim Polizeirevier Sigmaringen mit, dass sein Fahrzeug, das seit Sonntag, 12.05.2019, in der Badstraße auf Höhe des Gebäudes Nr. 17 am Fahrbahnrand geparkt war, durch den Lenker eines vorbeifahrenden Fahrzeugs gestreift und beschädigt wurde. Der an dem Touran entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-220.

Sigmaringen

Kennzeichenmissbrauch

Der 29-jährige Lenker eines Nissan befuhr in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 00.30 Uhr die Hohenzollernstraße in Richtung des Krankenhauses. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise erfolgte eine Verkehrskontrolle durch die Polizei. Die Kontrolle führte zur Feststellung, dass der 29-Jährige an dem Nissan Kennzeichenschilder montiert hatte, die einem anderen Pkw zugeteilt waren, der aktuell nicht zum Straßenverkehr zugelassen ist. Auch die im EU-Ausland erworbene Fahrerlaubnis des Pkw-Lenkers gibt Anlass für weitere Überprüfungen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen dauern an, eine Weiterfahrt mit dem Nissan wurde bis zur Vorlage gültiger Dokumente unterbunden.

Stetten am kalten Markt

Fahren unter Drogen

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der 23-jährige Lenker eines Pkw, der am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr an einer Kontrollstelle angehalten und überprüft wurde. In seinem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Zur Feststellung der Drogenbeeinflussung wurde dem 23-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die zuständige Bußgeld- und durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Sauldorf - Krumbach

Einbruch in Gewerbebetrieb

Unbekannte Täter stiegen über das vergangene Wochenende durch ein Fenster in den Bürobereich eines Lagergebäudes in der Straße "Maienberg" im Ortsteil Krumbach ein. Im Innern des Gebäudes hebelten sie verschlossene Zwischentüren auf und durchsuchten die Betriebsräume gezielt nach dort gelagerten Waren. Für den Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug eingesetzt worden sein. Personen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838, zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Leichte Verletzungen zog sich der Lenker eines Motorrollers zu, der am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in der Bahnhofstraße nach dem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw zu Sturz kam. Der 22-jährige Lenker des Transportfahrzeugs befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Kolpingsteige und bog nach rechts in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah der Kurierfahrer den rechts neben ihm fahrenden Rollerfahrer, wodurch es zur Kollision kam. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Pfullendorf

Angebliche Unfallflucht geklärt

Der Hinweis einer Zeugin verändert die Erkenntnislage der Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am 16. Mai auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Äußeren Mühlweg ereignete. Ein 75-jähriger Pkw- Lenker hatte beim Polizeiposten Pfullendorf angezeigt, dass sein Opel durch den Lenker eines unbekannten Pkw angefahren und beschädigt worden sei. Der Unfallverursacher sei geflüchtet. Nach der Veröffentlichung des Sachverhalts mit Zeugenaufruf meldete sich die Hinweisgeberin bei der Polizei und berichtete, dass der Lenker des Opel seinerseits beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm wartenden Pkw gestoßen und weitergefahren sei, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Nach Angaben der Zeugin wurde der angefahrene Pkw durch eine Frau gefahren. Diese meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Eine Meldung beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, zur abschließenden Klärung des Verkehrsunfallgeschehens ist weiterhin möglich.

Pfullendorf

Fundunterschlagung

Bargeld unterschlug der unehrliche Finder einer Geldtasche, bevor er diese mit dem restlichen Inhalt am Mittwoch, dem 22.05.2019, in den Briefkasten der Stadtverwaltung Pfullendorf einwarf. Der Besitzer, ein 72-jähriger Pkw-Lenker aus Vorarlberg besuchte am Sonntag, dem 12.05.2019, den Friedhof der Stadt Pfullendorf. Gegen 11.00 Uhr legte er in der Friedhofstraße die Geldtasche auf das Dach seines Pkw und fuhr anschließend los. Die Geldtasche hatte er auf dem Autodach vergessen. Sie dürfte im Bereich der Friedhofstraße vom Dach des Pkw gefallen sein. Der Geschädigte bemerkte den Verlust erst in Vorarlberg und meldete dies bei seiner Heimatdienststelle, die eine sofortige Suche im Bereich des Friedhofes veranlasste. Die Bemühungen des Polizeipostens Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, verliefen zunächst erfolglos. Der Polizeiposten bittet zur Klärung der Straftat um Hinweise.

Ostrach

Einbruch in Lebensmitttelmarkt

Ein Lebensmittelmarkt in der Sigmaringer Straße war das Ziel eines Einbrechers in der Nacht zum heutigen Dienstag im Zeitraum von 00.30 bis 02.30 Uhr. Ein allein handelnder Mann stieg in das Gebäude ein und entwendete eine größere Menge Zigarettenstangen. Auf der Flucht trug er eine größere Tasche, in der er das Diebesgut transportierte. Die bislang vorliegenden Erkenntnisse zu dem Einbrecher ergeben sich durch die Aufzeichnung einer Überwachungskamera. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, zu melden.

Bingen

Überhöhte Geschwindigkeit

Der 27-jährige Lenker eines Volkswagen Golf überholte am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Landesstraße 455 aus Richtung Laucherthal in Richtung Hitzkofen mit überhöhter Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Pkw und setzte seine Fahrt mit weit überhöhter Geschwindigkeit fort. Er hatte insofern Pech, dass es sich bei dem überholten Pkw um das der Geschwindigkeitsüberwachung dienende Zivilfahrzeug der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen auf Überwachungsfahrt handelte. Die festgestellte Geschwindigkeit von 140 km/h führt laut des bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs bei einem erlaubten Wert von 100 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften zu einem Bußgeld von 120 Euro.

