POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Grünkraut

Nach Unfall geflüchtet

Vermutlich beim Rückwärtsfahren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr gegen einen in Höhe der St.-Gallus-Apotheke in der Bodnegger Straße abgestellten VW Golf-Kombi geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, entgegen.

Ravensburg

Unbekannte schlagen Mann nieder

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 00.45 Uhr in der Königin-Katharina-Straße abspielte. Kurz nachdem ein 54-Jähriger aus dem Bus ausgestiegen war, wurde er von zwei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Vermutlich wurde der 54-Jährige anschließend niedergeschlagen. Der Geschädigte konnte sich nur noch daran erinnern, dass er am Morgen mit starken Schmerzen im Gesicht aufgewacht war. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Streit artet aus

Aus bislang unbekannten Gründen ist eine 22-Jährige am Montagvormittag gegen 10.10 Uhr mit einer 30-jährigen Frau in der Eisenbahnstraße in Streit geraten. Nachdem dieser in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete, kam der jungen Frau eine 20-Jährige zu Hilfe und beide schlugen anschließend auf die 30-Jährige ein. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Ravensburg

Dieseldiebstahl

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter in der Straße "Rautbrühl" in Untereschach aus dem unverschlossenen Tank eines Lkw über 100 Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Personen, die zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.00 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Sachbeschädigungen

Sachschaden von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am vergangenen Wochenende auf das Dach der Gewerblichen Schule Ravensburg in der Gartenstraße geklettert war und dort ein Oberlicht sowie mehrere Blitzableiter demolierte. Personen, die zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu wenden.

Ravensburg

In Grundschule eingebrochen

Auf bislang nicht bekannte Weise ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag in die Grundschule Obereschach im Kirchweg eingedrungen und hat in einem Büroraum einen Schrank aufgebrochen. Aus einer Kasse entwendete der Einbrecher etwa 200 Euro Bargeld. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Grundschule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Zeit von Samstagabend, 18.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 04.40, Uhr, hat ein unbekannter Täter einen in Höhe des Gebäudes Hoyerstraße 43 aufgestellten Zigarettenautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Hoyerstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Fronreute

Autofahrer übersieht Motorrad

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr in Fronreute. Der 49-jährige Lenker eines Audi war von der Mochenwanger Straße kommend nach links in die B 32 eingebogen und hatte hierbei offensichtlich einen aus Richtung Weingarten kommenden und bevorrechtigten 49-jährigen Motorradfahrer übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer, erlitt hierbei jedoch nur leichtere Verletzungen.

Bergatreute

Auf haltenden Bus aufgefahren

Keine Verletzten aber Sachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße. Der 45-jährige Lenker eines Lieferwagens war an der Bushaltestelle "Am Pfaffenberg" vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Linienbus eines 29-Jährigen aufgefahren, der ordnungsgemäß mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Haltestelle stand.

Boms

Riskant überholt

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von nahezu 5.000 Euro sind das Fazit eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der B 32 ereignete. Der 52-jährige Lenker eines Pkw war von Altshausen in Richtung Bad Saulgau gefahren und hatte in einem Kurvenbereich vor Boms einen vorausfahrenden 83-jährigen Hyundai-Fahrer überholt, obwohl seine Sicht durch hohes Gras und eine Hecke eingeschränkt war. Als ihm während des Überholvorganges ein unbekannter Pkw-Lenker entgegenkam, scherte er wieder nach rechts ein und prallte hierbei seitlich gegen das Heck des Hyundai. Der 83-Jährige, der nur mit Mühe sein Auto auf der Fahrbahn halten konnte, streifte noch einen Leitpfosten. Bei der Kollision der beiden Pkw erlitt die 83-jährige Beifahrerin im Hyundai diverse Prellungen. Etwaige Unfallzeugen, insbesondere der entgegenkommende Fahrzeuglenker, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet

Erheblicher Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Mennisweiler Kreuzung. Der 68-jährige Lenker eines Mercedes-Benz hatte von der K 7933 aus Richtung Bad Waldsee kommend die L 314 geradeaus überqueren wollen und hierbei den Vorrang eines 63-jährigen aus Richtung Bad Wurzach herannahenden Autofahrers missachtet. Beim Zusammenstoß mit dessen Toyota im Kreuzungsbereich wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee im Einsatz.

Wangen i.A.

Altreifen entwendet

Etwa 20 Altreifen, die hinter einem Autohaus in der Paul-Kolb-Straße gelagert waren, haben zwei unbekannte Täter in der Nacht zum Montag zwischen 22 und 23 Uhr entwendet. Das Diebesgut transportierten sie laut einem Zeugen in einem weißen Transporter ab. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei dem Autohaus beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Transporter bzw. zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Vogt

Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Wangen am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem 31-jährigen Autofahrer fest, den sie in Vogt kontrollierten. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten für die nächsten 24 Stunden die Weiterfahrt. Der Mann hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Wangen i.A.

Vorfahrt missachtet

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 32 bei Wangen. Der 53-jährige Lenker eines Mercedes-Benz war an der Anschlussstelle Wangen-West von der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen abgefahren und an der Einmündung in die B 32 nach links in Richtung Amtzell eingebogen, ohne hierbei den Vorrang eines 60-Jährigen zu beachten, der mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße in Richtung Wangen unterwegs war. Obwohl der Audi-Fahrer noch auszuweichen versuchte, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, nach ambulanter Behandlung jedoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erhob die Polizei von dem ausländischen 53-jährigen Pkw-Lenker eine Sicherheitsleistung.

Isny

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen am späten Montagabend kurz nach 23.00 Uhr bei einem 30-jährigen Autofahrer fest, den sie im Stadtgebiet anhielt und überprüfte. Nach einem positiven Alkoholtest veranlassten die Beamten bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt des Mannes.

Bad Wurzach

Einbruch in Wohngebäude

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter, der zwischen 18. und 24. Mai in ein Wohngebäude in der Straße "Humberg" in Arnach einbrach. Der Unbekannte hatte bereits eine Terrassentür aufgehebelt, dann aber von seinem weiteren Vorhaben abgelassen. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, zu wenden.

Bad Wurzach

Geräteschuppen aufgebrochen

Während des vergangenen Wochenendes hat ein unbekannter Täter drei Türen eines Schuppenkomplexes im Birkenweg aufgehebelt und anschließend mehrere Lagerräume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges bei den an das öffentliche Freibad angrenzenden Schuppen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.45 Ihr auf der B 465 bei Bad Wurzach. Ein 60-Jähriger hatte mit seinem 3er BMW die Bundesstraße in Richtung Bad Wurzach befahren und bei Willis zu spät bemerkt, dass die vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, weil der Lenker einer landwirtschaftlichen Zugmaschine nach links abbog. Der BMW-Fahrer prallte deshalb auf den Ford seines 58-jährigen Vordermannes. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten aufgeladen und abtransportiert werden.

Leutkirch

Gegen Leitplanke geprallt

Zum Glück nur mit Sachschaden endete ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr auf der A 96. Eine 56-jährige Frau hatte mit ihrem Citroen Berlingo die Autobahn in Richtung Memmingen befahren und war während eines Überholvorganges zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten zu weit nach links geraten, weshalb sie die linke Leitplanke touchierte. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

