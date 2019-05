POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Erheblich beschädigt wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag die Eingangstür der Turnhalle der Pestalozzischule in der Allmandstraße. Der Hausmeister bemerkte am Montagmorgen, dass Unbekannte versucht hatten, die Scheibe einzuschlagen. Dies war jedoch aufgrund des verbauten Sicherheitsglases nicht gelungen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der Körperverletzung wird ein 41-jähriger Mann angezeigt, der am Montag gegen 19.00 Uhr eine 34-jährige Bekannte angegriffen hat. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann an ihren Haaren riss, sie am Hals packte und sie schreiend in einen Hauseingang in der Beethovenstraße zog. Als er einen zu Hilfe kommenden Zeugen bemerkte, stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Er konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass es sich lediglich um ein Wortgefecht gehandelt habe. Dieser Aussage widersprechen jedoch die zwei Augenzeugen des Übergriffs. Die betroffene Frau äußerte, dass es bei dem Übergriff um Eifersucht gegangen sei, sie trug keine Verletzungen davon.

Hagnau

Kollision

5000 Euro Sachschaden an zwei Pkw entstand bei einem Unfall am Montag gegen 17.45 Uhr auf der B 31. Ein 33-jähriger Daimler-Fahrer wollte sich in Fahrtrichtung Überlingen vom Seitenstreifen der B 31 wieder in den fließenden Verkehr einfädeln, übersah dabei einen von hinten kommenden 39-jährigen Daimler-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Markdorf

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag auf Sonntag, den rechten vorderen Reifen eines in der Goethestraße geparkten Ford zerstochen. Der Wagen war auf einem Privatparkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Markdorf, Tel. 07544 9620-0, erbeten.

Überlingen

Betrugsanrufe

Mehrere Betrugsanrufe mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" gingen am Sonntagabend bei Senioren im Bereich Überlingen/Meersburg ein. Die Angerufenen gingen nicht auf die Forderungen der Anrufer ein, die sich in allen Fällen als Polizeibeamte der örtlichen Dienststelle ausgaben und die Senioren nach ihrem Bargeldvermögen sowie Geld und Wertsachen in Tresoren und Bankschließfächern ausfragen wollten.

Überlingen

Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum zwischen Samstag, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr, einen in der Römerstraße in einem Hofraum geparkten Pkw. Der verursachte Sachschaden am Heck des Pkw beträgt rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, entgegen.

Überlingen

Motorradkontrollen

Beamte der Verkehrspolizeidirektion führten am Montag zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr auf verschiedenen Strecken gezielte Kontrollen von Motorrädern durch. Im Rahmen dieser Kontrollen musste zwei Kraftradlenkern die Weiterfahrt untersagt werden. An einem Kraftrad wurde hierbei festgestellt, dass beide Rückspiegel fehlten, der Handbremshebel und der Kupplungshebel gebrochen waren, der Hinterreifen nicht mehr die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwies, die Bremsbeläge der vorderen Bremse verschlissen waren und die Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse unterhalb der Minimalmenge war. Ein weiterer Kraftradlenker war mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Ski-Sporthelm unterwegs.

Überlingen

Lkw-Unfall

6500 Euro Sachschaden an zwei Lkw entstand bei einem Unfall am Montag gegen 13.00 Uhr auf der B 31 zwischen Nußdorf und Burgberg. Bei stockendem Verkehr musste ein 32-jähriger Lkw-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen, dies bemerkte ein direkt dahinter fahrender 44-jähriger Lkw-Lenker zu spät und fuhr auf den Auflieger auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

