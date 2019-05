Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auto gestreift und davongefahren

Meckenbeuren (ots)

Beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am heutigen Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen in einer Parkbucht an der B 30 gegenüber der Genossenschaftsbank abgestellten Mazda Kombi gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 600 Euro zu kümmern. Personen, die den Streifvorgang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0, zu melden.

Sauter

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell