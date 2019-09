Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuzugänge 2019

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Normalerweise begrüßen wir die Neuzugänge am 01. September. Da dieses Mal ein Sonntag dazwischen gekommen ist, begrüßte Behördenleiter Dr. Karl Schneider am heutigen Tage die neuen Polizisten und Regierungsbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Insgesamt 26 "Neue" fanden am Montagmorgen den Weg ins Kreishaus nach Meschede. 23 Polizeibeamte, davon 19 Beamte, welche direkt aus der Ausbildung kommen, verstärken die sieben Polizeiwachen und die Kriminalpolizei in Meschede. Drei Regierungsbeschäftigte werden in den Bereichen IT, Strategie/Controlling und Gebäudemanagement eingesetzt. Bereits am Dienstag werden die ersten Kolleginnen und Kollegen auf der "Straße" des HSK unterwegs sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell