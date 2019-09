Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tauchunfall

Brilon (ots)

Am Sonntag gegen 14:55 Uhr kam es zu einem Tauchunfall in einem See an der Diemelseestraße. Aus bislang ungeklärten Gründen, hatte ein 53-jähriger Sporttaucher Probleme beim Wiederaufstieg an die Wasseroberfläche. Der Mainzer wurde von seinem Mittaucher und einem weiteren Zeugen aus dem Wasser gezogen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Tauchgeräte wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

