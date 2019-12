Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand eines Reihenhauses++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Samstag, 21.12.2019 gegen 20:30 kam es zu einem Brand in einem Reihenhaus in Oldenburg Ohmstede. Während der Löscharbeiten wurde ein männlicher Leichnam im betroffenen Haus entdeckt. Die Identität ist bisher nicht endgültig geklärt. Die Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser wurden evakuiert; sie konnten nachdem der Brand gelöscht war wieder ihre Wohnungen betreten. Vor Ort waren Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca 30000 Euro. Die Brand- und Todesermittlungendauern an.

