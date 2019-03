Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrer aufgeladen

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Ehingen.

Ulm (ots)

Eine 42-jährige Autofahrerin war gegen 5.45 Uhr im Mühlweg Richtung Biberach unterwegs. Die Frau bog mit ihrem Renault vor dem Kreisverkehr nach rechts ab. Dabei übersah sie einen Radfahrer. Mit dem fuhr ein 46-Jähriger auf dem Radweg parallel zum Mühlweg. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer landete auf der Haube und stürzte danach auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Auto und am Mountainbike schätzt die Polizei auf knapp 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Da der Fahrradfahrer einen Helm trug, konnten schwerere Verletzungen vermieden werden. Radfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet und sollten deswegen immer einen Helm tragen.

