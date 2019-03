Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Auf und davon

Ein Unbekannter flüchtete nach einem Unfall am Mittwoch in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr parkte ein 43-Jähriger seinen Seat am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Bühlfeld. Als er gegen 22.00 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Vermutlich hatte ein Unbekannter sein Auto angefahren und war geflüchtet, ohne seine Erreichbarkeit hinterlassen zu haben. Die Polizei schätzt den Schaden am Seat auf rund 2.000 Euro. Die Giegener Polizei (07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

