Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch übersah ein Autofahrer einen Radler in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford in der Scheffeltgasse. Der 36-Jährige bog nach rechts in die Söflinger Straße ein. Auf dem Radweg kam von rechts ein Fahrradfahrer. Der 27-Jährige hatte Vorfahrt. Der Autofahrer übersah ihn. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrer des Klapprades stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Neben dem Autofahrer bekommt auch der Radler eine Anzeige, da er auf der falschen Straßenseite fuhr.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 0517274

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell